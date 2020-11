Stevige winsten op Europese beurzen

De Europese aandelenbeurzen zijn dinsdag met stevige winsten gesloten. Beleggers hielden vooral de Amerikaanse presidentsverkiezingen in de gaten, waar de Democraat Joe Biden in de peilingen aan kop gaat. De verwachting is dat als hij wordt verkozen er meer coronasteun komt voor de Amerikaanse economie. Op het Damrak vielen ook de cijfers van DSM in goede aarde.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 1,9 procent hoger op 554,48 punten. De MidKap dikte 2,2 procent aan tot 809,13 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen klommen tot 2,6 procent.

Sterkste stijger in de AEX was verzekeraar Aegon met een winst van 6,5 procent. Ook ING (plus 4,5 procent) en betalingsdienstverlener Adyen (plus 4,3 procent) deden het goed, net als financiële waarden elders in Europa en de Verenigde Staten. Biotechbedrijf Galapagos werd 4,7 procent hoger gezet na het nieuws dat het Europese Geneesmiddelenbureau (EMA) zich buigt over een vergunningsaanvraag voor geneesmiddel filgotinib.

DSM steeg 2,4 procent. Het speciaalchemieconcern had opnieuw last van de coronacrisis bij zijn materialentak, die onlangs grotendeels werd verkocht, en zag de omzet en winst dalen in het derde kwartaal. Het bedrijf presteerde desondanks beter dan analisten hadden verwacht. Techinvesteerder Prosus voerde de schaarse dalers aan met een min van 3,2 procent.

In de MidKap ging fitnessketen Basic-Fit aan kop met een plus van 6,9 procent. Air France-KLM won 6,2 procent waarbij een flinke tussensprint werd ingezet nadat bekend werd dat ook pilotenvakbond VNV had getekend voor de voorwaarden van de overheidssteun voor de luchtvaartmaatschappij. Alle andere bonden hadden al getekend. PostNL was de grootste daler met een min van 2,6 procent. Het postbedrijf zakte een dag eerder al ruim 6 procent na tegenvallende resultaten.

Adecco klom 5,3 procent in Zürich. Het uitzendconcern wist de omzetdaling als gevolg van de coronacrisis beperkt te houden in het derde kwartaal. Doordat lockdowns in de zomer werden versoepeld, trok ook de vraag naar flexibele arbeidskrachten enigszins aan. Concurrent Randstad won 3,4 procent in Amsterdam.

Sportwagenfabrikant Ferrari steeg ruim 7 procent. Het aantal bestellingen voor het merk met het steigerende paard is weer bijna op het niveau van voor de coronacrisis. Bayer steeg 0,4 procent. De Duitse chemiereus moet extra geld opzij zetten voor juridische kosten in de VS voor onkruidverdelger Roundup.

De euro was 1,1725 dollar waard, tegen 1,1633 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 2,4 procent duurder op 37,70 dollar. Brentolie kostte 2 procent meer op 39,74 dollar per vat.