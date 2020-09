Stevige winsten op Europese beurzen

De Europese aandelenbeurzen zijn woensdag met winsten de handel uitgegaan. Beleggers trokken zich onder meer op aan de nieuwe recordstanden op Wall Street. Bedrijven in de chipsector stonden bij de winnaars. Toeleverancier aan de chipindustrie ASM International (ASMI) kroonde zich tot dagwinnaar in de hoofdindex in Amsterdam.

De AEX-index sloot de dag af met een winst van 1,6 procent op 561,27 punten. De MidKap klom 0,4 procent tot 809,56 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs stegen tot 2,1 procent.

ASMI was met een winst van 5 procent veruit de sterkste stijger in de AEX. Verder stond ook chipmachinemaker ASML bij de grootste winnaars met een winst van ruim 3 procent. Sterkste stijger in de MidKap was chipfonds BE Semiconductor met een plus van net geen 4 procent. Ook in het buitenland waren chipfondsen in trek. In Parijs won chipmaker STMicroelectronics 2,1 procent en de Duitse chipfabrikant Infineon steeg 2,3 procent.

Informatie- en dataleverancier RELX en staalconcern ArcelorMittal stonden ook in de kopgroep in de AEX. Unilever klom in de hoofdindex 2,6 procent. Het levensmiddelenconcern investeert 1 miljard euro om de uitstoot van broeikasgassen in het productieproces te verminderen. Unilever neemt daarnaast het Amerikaanse bedrijf Liquid I.V. over, dat zich bezighoudt met mixen voor energie- en vitaminedrankjes.

In de MidKap viel verder het verlies van kabel- en telecomconcern Altice Europe (min 2,4 procent) op. De Amerikaanse breedbandprovider Altice USA, in 2018 afgesplitst van het in Amsterdam genoteerde Altice, wil voor 7,8 miljard dollar het Canadese kabelbedrijf Cogeco overnemen.

Aedifica won 4 procent. Het Belgische zorgvastgoedbedrijf, dat ook een notering heeft in Amsterdam, wist de winst in de twaalf maanden tot en met juni stevig op te voeren.

In Parijs kreeg Pernod Ricard er verder 2,6 procent bij. De Franse drankenproducent zag de omzet in zijn gebroken boekjaar sterk dalen als gevolg van de coronacrisis. Er werd wereldwijd minder verkocht aan bars en restaurants. De verkopen aan mensen thuis zaten daarentegen in de lift en wisten de prestaties enigszins te stutten.

De euro was 1,1835 dollar waard tegen 1,1951 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 2,2 procent goedkoper op 41,81 dollar. Brentolie zakte 1,9 procent in prijs tot 44,70 dollar per vat.