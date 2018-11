Stevige winst voor Japanse beurs

De aandelenbeurs in Japan is donderdag met een stevige winst gesloten. Beleggers trokken zich op aan de rally op Wall Street, die volgde op de uitslag van de Amerikaanse congresverkiezingen. Beter dan verwachte Chinese handelscijfers boden eveneens steun aan de handel. Verder werd uitgekeken naar het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve, dat later op de dag naar buiten komt.

De toonaangevende Nikkei-index in Tokio eindigde 1,8 procent in de plus op 22.486,92 punten en bereikte daarmee het hoogste niveau in ruim twee weken. Het Japanse technologieconcern Toshiba klom 13 procent. Volgens zakenkrant Nikkei gaat het bedrijf in de komende vijf jaar 1,8 miljard dollar aan kosten besparen. Oliebedrijf Inpex dikte 6,3 procent aan na een verhoging van de winstverwachting voor het lopende boekjaar. Ook keert het bedrijf meer dividend uit.

Elders in het Verre Oosten gingen de beurzen eveneens vooruit. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,9 procent hoger en de beurs in Shanghai won 0,1 procent. Uit cijfers van de Chinese douane bleek dat de Chinese export en import, ondanks de handelsspanningen, in oktober sterker dan verwacht zijn toegenomen. De Kospi in Seoul kreeg er 1,3 procent bij en de All Ordinaries in Sydney sloot 0,5 procent in de plus.