Stevige winst voor Japanse beurs

De aandelenbeurs in Japan is dinsdag met een stevige winst gesloten. Beleggers schoven de zorgen over mogelijke nieuwe Amerikaanse importheffingen op Chinese producten aan de kant en trokken zich op aan de overwegend sterke bedrijfsresultaten. Ook de meeste andere beurzen in het Verre Oosten lieten plussen zien.

De Nikkei-index in Tokio eindigde 1,5 procent hoger op 21.457,29 punten. De Japanse bouwmachinemaker Komatsu steeg ruim 6 procent na een verhoging van de winstverwachting voor het lopende boekjaar. Zwaargewicht Fanuc dikte 3,4 procent aan. De robotmaker verlaagde zijn winstverwachting, maar liet tevens weten een speciaal dividend uit te keren. De Japanse automakers en banken, die recent sterk zijn gedaald, waren eveneens in trek.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 1,4 procent in de plus en de Hang Seng-index in Hongkong verloor 0,4 procent. De Chinese beursautoriteit liet weten onder meer de langetermijninvesteringen op de beurzen te willen stimuleren. Het nieuws volgde op berichten dat de Verenigde Staten mogelijk in december al met nieuwe importheffingen komen op Chinese producten. De Kospi in Seoul won 1,1 procent en de All Ordinaries in Sydney sloot 1,3 procent hoger.