Stevige verliezen op Europese beurzen

De Europese aandelenbeurzen gingen maandag over een breed front omlaag na de negatieve teneur op de handelsvloeren in New York en Azië. De vooruitzichten van hogere rentes en een sterkere inflatie hielden de markten in de greep. Vrijdag moesten de beurzen ook al flink terrein prijsgeven.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 1,2 procent in de min op 543,24 punten. De MidKap verloor 1,7 procent tot 817,49 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs raakten tot 1,1 procent kwijt.

Alle 25 hoofdfondsen op het Damrak stonden in het rood. Grootste verliezers waren kabel- en telecomconcern Altice en biotechnologiebedrijf Galapagos met minnen van 2,5 procent. Levensmiddelenconcern Unilever en olie- en gasreus Shell, twee zwaargewichten in de AEX, verloren 1,5 procent.

Wereldhave zette daling voort en stond onderaan de MidKap met een verlies van 3,6 procent, na een adviesverlaging door Kepler Cheuvreux en de aankondiging van het vertrek van financieel topman Robert Bolier. Het vastgoedconcern verloor vrijdag al bijna 12 procent na verlaging van het dividend. Frisdrankproducent Refresco, die wordt overgenomen door PAI Partners, hield de schade beperkt tot een min van 0,1 procent.

Verlichtingsbedrijf Philips Lighting leverde 2 procent in na een adviesverlaging door Barclays. Air France-KLM zakte 2,2 procent. De luchtvaartcombinatie wil volgens de krant Corriere della Sera samen met easyJet en Delta Air Lines een overnamebod doen op het failliete Alitalia na de Italiaanse parlementsverkiezingen op 4 maart.

Bij de kleinere bedrijven ontsnapte BinckBank (plus 1,6 procent) aan de uitverkoop. De onlinebroker profiteerde in het vierde kwartaal van een aanzienlijk hoger aantal transacties vergeleken met een jaar eerder. Daardoor vielen ook de omzet en winst hoger uit.

In Dublin daalde Ryanair ruim 3 procent. De Ierse prijsvechter houdt ook in de rest van zijn lopende boekjaar rekening met verstoringen als gevolg van een slepende ruzie met zijn piloten. De budgetmaatschappij handhaaft desondanks haar verwachting voor de winst in het hele boekjaar. Het bedrijf verwacht dat de ticketprijzen voor de zomerperiode onder druk blijven staan.

De euro was 1,2468 dollar waard, tegen 1,2450 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse ruwe olie zakte 0,3 procent tot 65,24 dollar. Brentolie werd 0,8 procent goedkoper bij 68,04 dollar per vat.