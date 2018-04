Stevige verliesbeurt op Wall Street

De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn dinsdag met stevige verliezen gesloten. Beleggers op Wall Street verwerkten een grote stroom aan kwartaalcijfers van Amerikaanse bedrijven. Ook werd met een schuin oog gekeken naar het verder oplopende rendement op obligaties.

De Dow-Jonesindex eindigde 1,7 procent lager op 24.024,13 punten, waarmee de graadmeter voor de vijfde handelsdag op rij moest inleveren. De brede S&P 500 zakte 1,3 procent tot 2634,56 punten en technologiegraadmeter Nasdaq speelde 1,7 procent kwijt, op 7007,35 punten.

De opbrengsten op tienjaarsleningen stegen tot boven de 3 procent, een niveau dat in geen jaren is overschreden. De stijgende rendementen op obligaties lopen synchroon met de verwachtingen voor een oplopende inflatie.

Bij de bedrijven liet Caterpillar een opmerkelijk koersverloop zien. Het aandeel opende na zijn kwartaalbericht stevig in de plus, maar zakte later ruim 6 procent in de min. De fabrikant van graafmachines en bulldozers heeft in een toelichting aan analisten gezegd dat de kosten later dit jaar waarschijnlijk zullen oplopen. Ook het grote technologieconcern 3M was behoorlijk uit de gratie, met een min van bijna 7 procent.

Beleggers waren ook niet bepaald gecharmeerd van de resultaten van Google-moederbedrijf Alphabet, dat bijna 5 procent lager noteerde. De techreus wist zijn winst in het eerste kwartaal wel fors te verhogen, maar dat was vooral te danken aan het belang dat het bedrijf heeft in taxibedrijf Uber.

Defensieconcern Lockheed Martin kwam eveneens uit op een hogere winst, mede dankzij een gestegen verkoop van de JSF. Maar kenners zijn erg ongerust over de kasstroom. Ook de verbeterde verhoudingen tussen de VS en Noord-Korea droegen eraan bij dat het aandeel ruim 6 procent in de uitverkoop ging.

Coca-Cola gaf tevens een kijkje in de boeken. De frisdrankgigant deed goede zaken met suikervrije drankjes als Zero en Diet Coke. Toch verloor het aandeel ruim 2 procent. Harley Davidson ging juist dik 2 procent omhoog, ondanks dat de motorbouwer wereldwijd kampt met teruglopende verkopen.

De euro was 1,2234 dollar waard, tegen 1,2227 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie werd 1,2 procent goedkoper op 67,84 dollar. Brentolie zakte 1 procent in prijs tot 74,02 dollar per vat.