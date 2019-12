Stevige omzetwaarschuwing Bang & Olufsen

De Deense verkoper van luxe tv’s en geluidsapparatuur Bang & Olufsen rekent in boekjaar 2019-2020 op een forse omzetdaling. Volgens de onderneming zullen de opbrengsten in het lopende boekjaar 13 tot 18 procent lager uitvallen. Eerder werd gerekend op een lichte omzetgroei.

De recent aangestelde topman Kristian Tear rest de taak het noodlijdende bedrijf uit het slop trekken, na een reeks winstwaarschuwingen. Bang & Olufsen worstelt met toegenomen concurrentie en een zwakkere vraag naar zijn televisies en audio-speakers. Ook productlanceringen lijken het tij voor de onderneming niet te keren.

In het tweede kwartaal van het boekjaar zal de omzet naar verwachting weer met bijna een derde zijn gedaald. De winstmarge valt naar verwachting 10 procent lager uit. Verkopen in september en oktober waren nog volgens de verwachtingen. In november waren de resultaten volgens het bedrijf niet om over naar huis te schijven.

Bang & Olufsen praat aandeelhouders op 3 april bij tijdens een investeerdersdag. Dan presenteert het bedrijf ook een driejarenplan waarmee op de lange termijn de prestaties moeten verbeteren.