Stevige boete voor Innova Energie vanwege te hoge opzegkosten

Innova Energie heeft een boete van 1,25 miljoen euro gekregen van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De energieaanbieder bood contracten aan consumenten aan waarbij sprake was van een te hoge opzegvergoeding tot wel 1000 euro per klant.

Door de opzegboete was het overstappen naar een andere leverancier niet aantrekkelijk. Bij de ACM kwamen over de kwestie veel klachten binnen.

Innova bood contracten aan aan consumenten die staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Vaak ging het hierbij om levering van energie aan zelfstandigen zonder personeel op hun woonadres. Deze stroom werd doorgaans privé gebruikt.

Bij levering van gas en stroom voor privégebruik geldt het recht op consumentenbescherming, legt de ACM uit. Dat is ook als de leveringsovereenkomst is aangegaan door een zzp’er of andere kleine ondernemer. In dat geval mag niet meer dan 250 euro voor het opzeggen worden gerekend. Energieleveranciers zijn zelf verplicht om actief na te gaan of een klant recht heeft op consumentenbescherming.

De ACM had Innova in 2017 al gewaarschuwd, maar het energiebedrijf sloeg dit in de wind. De toezichthouder had de beslissing al in juni genomen, maar kon het besluit niet eerder publiceren. Dit omdat Innova had gevraagd de publicatie van het besluit te verbieden. Daar ging de rechtbank in Rotterdam niet in mee.

Innova heeft nog de mogelijkheid om de boete aan te vechten. Een woordvoerder van de energieleverancier was niet direct bereikbaar voor commentaar.