Stevig verlies Wall Street door handelsvrees

De beurzen in New York zijn donderdag flink lager gesloten. Uitspraken van de Amerikaanse president Donald Trump, dat hij zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping niet voor begin maart zal ontmoeten om een handelsakkoord te sluiten, zetten het beurssentiment onder druk.

Ook lagere Europese groeiverwachtingen waren slecht voor de stemming. Verder kregen beleggers een trits aan cijfers te verwerken.

De toonaangevende Dow-Jonesindex sloot 0,9 procent lager op 25.169,53 punten. De brede S&P 500 zakte eveneens 0,9 procent, tot 2706,05 punten. Techbeurs Nasdaq leverde 1,2 procent in tot 7288,35 punten.

Twitter viel op met een min van bijna 10 procent. Het socialmediabedrijf voerde zijn omzet in het voorbije kwartaal op en boekte een winst die hoger was dan kenners hadden verwacht. Maar vooruitzichten voor het lopende kwartaal stelden teleur.

Ook automaker Fiat Chrysler liep een flinke deuk op. Het aandeel verloor 12,2 procent na tegenvallende vooruitzichten. NXP Semiconductors zag de opbrengsten afnemen en verwacht dat die daling dit kwartaal doorzet. Het chipbedrijf zakte 1,9 procent.

Sigarettenfabrikant Philip Morris (plus 1,6 procent) zette minder sigaretten af, maar zag wel groei bij de verkoop van tabak voor zijn IQOS-apparaatjes.

Actiecameramaker GoPro (min 0,2 procent) meldde daarnaast de eerste winst sinds vijf kwartalen. De strategie om goedkopere camera’s af te leveren, lijkt daarmee vruchten af te werpen. Producent van onder meer ontbijtgranen Kellogg (min 5,6 procent) leed een kwartaalverlies.

Er was ook fusienieuws. De banken BB&T (plus 4 procent) en SunTrust Banks (plus 10,2 procent) kondigden aan de krachten te bundelen, waardoor de op vijf na grootste bank van de Verenigde Staten ontstaat.

De euro stond op 1,1345 dollar, tegen 1,1349 dollar bij het slot van de beurzen in Europa. Een vat Amerikaanse olie werd 2,5 procent goedkoper op 52,67 dollar. Brent zakte 1,6 procent in prijs tot 61,70 dollar per vat.