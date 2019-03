Stevig herstel voor Japanse beurs

De Japanse effectenbeurs toonde dinsdag een stevig herstel. Beleggers gingen op zoek naar koopjes na de zware verliesbeurt een dag eerder. Verder werd uitgekeken naar de jaarcijfers van Japanse bedrijven. Het Japanse fiscale boekjaar eindigt deze maand. Elders in het Verre Oosten lieten de beurzen een gemengd beeld zien.

De Nikkei-index in Tokio ging 2,2 procent hoger de dag uit op 21.428,39 punten. De Japanse hoofdindex duikelde op maandag nog met 3 procent. Nintendo klom bijna 5 procent. Zakenkrant The Wall Street Journal meldde dat de computerspelletjesmaker aan het begin van de zomer twee nieuwe versies van spelcomputer Switch zal lanceren. Chipbedrijf Renesas Electronics kondigde aan eigen aandelen te gaan inkopen en steeg 2,9 procent.

De All Ordinaries in Sydney eindigde met een winst van 0,1 procent. De Kospi in Seoul kreeg er 0,3 procent bij. Samsung daalde 0,7 procent. Het Zuid-Koreaanse technologieconcern waarschuwde dat de winst in het eerste kwartaal onder de huidige marktverwachting zal uitkomen door zwakte in de activiteiten op het gebied van beeldschermen en geheugenchips. De beursgraadmeter in Shanghai raakte tussentijds 1,1 procent kwijt en de Hang Seng in Hongkong 0,2 procent.