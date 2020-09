Stevig herstel op Europese beurzen

De Europese aandelenbeurzen toonden woensdag een stevig herstel na de forse verliesbeurt een dag eerder. Beleggers wisten de zorgen over de aanhoudende verkoopgolf onder met name de Amerikaanse technologiebedrijven van zich af te schudden en stapten over een breed front in de markt. Ook het nieuws dat de Britse farmaceut AstraZeneca de proeven met een mogelijk coronavaccin heeft onderbroken kon de stemming niet drukken.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 1,3 procent hoger op 547,80 punten. De MidKap won 0,5 procent tot 793,30 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt stegen tot 1 procent.

Wolters Kluwer ging aan kop bij de Amsterdamse hoofdfondsen met een winst van 2,4 procent. De informatieleverancier verkoopt het onderdeel ComplyTrack, dat zich bezighoudt met oplossingen en risicobeheer in de gezondheidszorg, aan leverancier van cloudoplossingen Symplr. Ook zwaargewicht Shell (plus 2,3 procent) toonde herstel. De olie- en gasreus verloor een dag eerder nog ruim 4 procent nadat de olieprijzen waren gekelderd. ING en chiptoeleverancier ASMI waren de enige dalers met verliezen van rond 0,5 procent.

Unilever steeg 1,8 procent. Het levensmiddelenconcern verwacht veel steun onder aandeelhouders voor het plan om het bedrijf op papier volledig Brits te maken. Een eventuele ‘verhuisboete’ voor de verplaatsing van het hoofdkantoor, zoals GroenLinks in de Tweede Kamer voorstelt, zou volgens topman Alan Jope in strijd zijn met Europese wetten.

In de MidKap stond vastgoedbedrijf Eurocommercial Properties bovenaan met een plus van ruim 4 procent. Luchtvaartcombinatie Air France-KLM was de grootste daler met een min van 1,2 procent. Fitnessketen Basic-Fit volgde met een verlies van 1 procent. Bij de kleinere bedrijven dikte fietsenfabrikant Accell 3,8 procent aan dankzij een adviesverhoging door ING.

In Londen verloor AstraZeneca meer dan 1 procent. De Britse farmaceut en de Universiteit van Oxford onderbreken de vergevorderde proeven met een mogelijk coronavaccin om veiligheidsredenen. Het potentiële vaccin heeft in de laatste testfase mogelijk ongewenste bijeffecten veroorzaakt bij een proefpersoon in het Verenigd Koninkrijk.

De euro stond op 1,1766 dollar, tegenover 1,1786 dollar een dag eerder. De olieprijzen veerden op na de forse daling op dinsdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,6 procent meer op 37,33 dollar. Brentolie werd 1 procent duurder op 40,19 dollar per vat.