Steuninitiatieven voor gehavende horecabranche en toeleveranciers

Een campagne en websites. Daarmee proberen partijen in de horeca de branche door de coronacrisis te loodsen, nu veel bedrijven hun inkomstenstroom zien opdrogen

In de campagne Samen uit, samen thuis worden consumenten opgeroepen om eten te bestellen bij restaurants, zodat die toch nog wat geld verdienen. Onder meer Coca-Cola Nederland, Burger King, Ben & Jerry’s, Vrumona, Thuisbezorgd.nl, Uber Eats en Deliveroo doen die oproep.

Toeleveranciers van horeca zijn het platform SUPER.Market begonnen. Daar kunnen leveranciers en levensmiddelenproducenten hun waar direct aan de consument verkopen om de omzetdalingen enigszins te beperken.

Andere initiatieven die horecaondernemingen moeten helpen de coronacrisis door te komen, zijn er in de vorm van websites als dichtedeuren.nl en het oorspronkelijk Belgische waarkanikafhalen.nl. Op die eerste site kunnen restaurants zelf aangeven dat zij bezorgen of dat mensen er besteld eten kunnen afhalen. Op Waarkanikafhalen kunnen mensen zien bij welke Nederlandse en Belgische horecagelegenheden eten kan worden besteld en afgehaald. Die website is een initiatief van een aantal Belgische bedrijven die aan de horeca gelieerd zijn.

De gedwongen sluiting van restaurants zorgt ook voor een toestroom van eetgelegenheden die via onlineplatforms eten willen bezorgen. Deliveroo zegt dat 700 horecaondernemingen zich hebben aangemeld bij het bestel- en bezorgplatform sinds er beperkende maatregelen vanuit de overheid van kracht zijn. Thuisbezorgd.nl spreekt van ongeveer 2000 aanmeldingen in „ruim een week”. Uber Eats kon nog geen recente aanmeldingscijfers geven.