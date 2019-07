Steun kledingconvenant groeit nauwelijks

De steun van kledingbedrijven voor het Convenant Duurzame Kleding en Textiel groeit nauwelijks. Het doel is dat eind volgend jaar 80 procent van de Nederlandse markt het convenant ondersteunt, maar de teller staat nog op 50 procent.

Het convenant werd donderdag precies drie jaar geleden opgericht om misstanden in de kledingindustrie, dierenleed en milieuschade tegen te gaan. In totaal doen nu 89 merken, brancheorganisaties INretail, VGT en Modint, de Nederlandse overheid, de vakbonden FNV en CNV en maatschappelijke organisaties als UNICEF en de Stichting Vier Voeters mee.

De partijen achter het convenant wijzen erop dat de steun afgelopen jaar licht is toegenomen ondanks dat een aantal bedrijven wegviel wegens onder meer faillissementen. Ze gaan proberen de doelstelling alsnog te halen door internationale samenwerking aan te gaan. Eerder werd al een samenwerking met de Duitse Bündnis für nachhaltige Textilien aangekondigd. Daardoor kunnen bedrijven in één klap bij beide initiatieven worden aangesloten.

Vijftig merken die bij het convenant zijn aangesloten maken ter gelegenheid van de derde verjaardag van de afspraken bekend dat ze meer informatie op hun eigen websites gaan delen over misstanden bij de productie van hun kleding. Uiteindelijk moeten alle ondertekenaars op die manier via de eigen website openheid van zaken geven.

Van bedrijven die vorig jaar ook rapporteerden, is een stijging in gebruik van duurzame materialen zichtbaar van 29 procent naar 37 procent. Gebruik van duurzamer katoen steeg van 44 procent naar 57 procent. Verder worden steeds meer productielocaties in kaart gebracht, waardoor ze makkelijker vindbaar zijn voor internationale partijen zoals vakbonden en maatschappelijke organisaties.