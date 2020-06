Steun kan Nederland meer zeggenschap bij Air France-KLM opleveren

Het steunpakket voor KLM biedt ook de Nederlandse overheid de mogelijkheid om meer zeggenschap te krijgen bij moederbedrijf Air France-KLM. Afgesproken is dat de aandeelhouderslening van 1 miljard euro kan worden omzet in aandelen in de holding, net als de lening van 3 miljard euro die de Franse staat eerder verstrekte aan de luchtvaartgroep.

Nederland kocht zich vorig jaar in bij Air France-KLM om het belang van KLM en Schiphol voor de economie, de werkgelegenheid en het vestigingsklimaat beter te kunnen verdedigen. De overheid had al sinds de overname van KLM in 2004 een klein belang in alleen KLM, maar dat bleek niet de gewenste invloed op te leveren op strategische zaken zoals het routenetwerk.

Net als Frankrijk heeft Nederland een aandelenbelang van circa 14 procent in Air France-KLM. Hoeveel extra aandelen gemoeid zouden zijn met omzetting van de overheidsleningen is niet duidelijk. Wel is het in Den Haag een bron van zorg dat de Fransen een veel hoger bedrag hebben uitstaan en dus in theorie meer zeggenschap naar zich toe kunnen trekken.

Tegelijkertijd zijn Nederland en Frankrijk tot elkaar veroordeeld als het gaat om versterking van de wankele balans bij Air France-KLM. Overheidsgaranties of niet, door de extra bankleningen neemt de schuldenlast sterk toe. Dat maakt het vrijwel zeker noodzakelijk dat de twee grootste aandeelhouders op termijn aandelen bijkopen om het eigen vermogen van de luchtvaartgroep te versterken.

De twee landen zullen daarbij, meer dan bij de eerste steunoperatie het geval was, samen optrekken. Waar Frankrijk al in april zijn steunpakket op tafel legde, deed Nederland er twee maanden langer over om een akkoord te bereiken met het bedrijf en de betrokken banken. Dat komt vooral doordat het kabinet veel meer zaken van tevoren goed geregeld wilde hebben.

Nederland en Frankrijk lenen bij elkaar 4 miljard euro aan Air France-KLM om de klap van de coronacrisis op te vangen. Dat is meer dan twee keer de huidige beurswaarde van de onderneming.