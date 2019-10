Steun groeit voor actie grondverzet en bouw

De steun voor de landelijke protestactie van de bouw tegen het stikstofbeleid en strenge normen voor de groep van chemische stoffen PFAS in grond en water, groeit gestaag. Brancheorganisatie Bouwend Nederland aarzelt nog.

Dat zei initiatiefnemer Arnold Tuytel uit Oud-Alblas woensdagmorgen. De ondernemer in het grondverzet, die zelf nauwelijks werk heeft door stilliggende projecten, verwacht woensdag 30 oktober bij de het protest in Den Haag zo’n tienduizend mensen. Het gaat om onder meer mensen die werken in woningbouw, transport en grondverzet.

Woensdagmorgen stond er een overleg gepland met de brancheorganisaties over de actie. Bij het ter perse gaan van het Reformatorisch Dagblad waren de deelnemers aan en het programma van de manifestatie nog niet bekend.

Bouwend Nederland wil de mogelijke overlast van de actie, bijvoorbeeld verkeersopstoppingen, niet afwentelen op de burger, aldus Tuytel. „Dat willen wij ook zeker niet. We denken na over een goed verloop.” Niettemin staat Bouwend Nederland positief tegenover de actie, aldus een woordvoerder.

Volgens Tuytel zien de brancheorganisaties zich genoodzaakt met „grof geschut” te komen. „Een halfjaar lobbyen heeft niets opgeleverd, bleek dinsdag tijdens een overleg. De zorgen zijn groot.”

MKB Infra, vereniging van midden- en kleinbedrijven in de infrasector, steunt het plan. Ook schippers van de Vereniging van Waterbouwers, waar de baggersector deel van uitmaakt, doen mee. Zij leggen hun schepen stil.