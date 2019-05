Steun economie Sri Lanka na aanslagen Pasen

De centrale bank van Sri Lanka heeft maatregelen genomen om de economie te ondersteunen na de dodelijke aanslagen tijdens Pasen. In de naweeën na de bomaanslagen stortte het toerisme naar het land nagenoeg in en kreeg het consumentenvertrouwen ook een flinke tik.

De centrale bank verlaagde de rentetarieven in het land om daarmee leningen en het stallen van geld door bedrijven goedkoper te maken. Daarmee kunnen de uitgaven worden aangejaagd.

De economische groei in het land zakte vorig jaar al naar het laagste niveau in zeventien jaar door oplopende politieke spanningen in het land, dat decennialang in de greep was van een burgeroorlog. Sri Lanka mikte voor dit jaar op 3 tot 4 procent groei, maar dat wordt volgens de regering lastig na de paasaanslagen.