Sterkste stijging in decennium voor cao-lonen

De cao-lonen in Nederland zijn in 2019 met 2,5 procent gestegen. Volgens voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is dit de sterkste loonstijging van het afgelopen decennium. Maar het lijkt er wel op dat de lonen voor het eerst in vijf jaar minder zijn gestegen dan de consumentenprijzen.

Het gaat om de in cao’s afgesproken lonen per uur, inclusief bijzondere beloningen. Vooral in de horeca, bij waterbedrijven en in het afvalbeheer kregen werknemers beduidend meer betaald. Daar bedroeg de loonstijging ongeveer 3,1 procent. In de informatie- en communicatiebranche stegen de lonen van alle bedrijfstakken het minst, met een plus van 1,6 procent.

De lonen in Nederland zitten al langer in de lift. Sinds de tweede helft van 2017 loopt de cao-loonstijging daarnaast vrijwel elk kwartaal op.

Een precieze vergelijking met de stijging van de consumentenprijzen is nog niet te maken. Het CBS heeft voor de inflatie alleen nog gegevens over de eerste elf maanden van 2019. Tot en met november lagen de consumentenprijzen 2,6 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het jaarcijfer van de consumentenprijzen wordt naar verwachting op 9 januari pas bekend.