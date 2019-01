Sterkste stijging cao-lonen sinds 2009

De cao-lonen in Nederland kenden vorig jaar de sterkste stijging van de afgelopen negen jaar. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gingen werknemers er gemiddeld 2,1 procent op vooruit. Daarmee lijken de lonen harder te zijn gestegen dan de inflatie, maar achter te lopen op de economische groei.

Over de ontwikkeling van consumentenprijzen heeft het CBS nog geen definitieve cijfers, maar tot en met november was er sprake van een stijging van 1,7 procent. De Nederlandse economie groeide in 2018 volgens een recente schatting van het Centraal Planbureau (CPB) met 2,6 procent.

Instanties als De Nederlandsche Bank (DNB) en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) hameren er al een tijd op dat de lonen best wat harder mogen stijgen, gezien de krappe arbeidsmarkt. Ook vakbonden zijn kritisch op het verschil tussen economische groei en loonstijgingen.

De laatste keer dat de cao-lonen sterker stegen dan in 2018, was in het eerste volle crisisjaar 2009. Toen kregen werknemers er gemiddeld 2,8 procent bij. In 2008 gingen de lonen gemiddeld zelfs met 3,3 procent omhoog. Volgens het CBS was de krapte op de arbeidsmarkt dat jaar vergelijkbaar met de huidige situatie.