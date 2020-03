Sterkste opmars Dow-Jonesindex sinds 1933

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met stevige winsten gesloten. De leidende Dow-Jonesindex won bijna 11 procent tot 20.704,91 punten, wat de sterkste eendaagse stijging betekende sinds 1933. De brede S&P 500 won 9,4 procent tot 2447,33 punten en technologiebeurs Nasdaq kreeg er 8,1 procent bij tot 7417,86 punten.

Er zijn hooggespannen verwachtingen dat het historische noodpakket van de Amerikaanse regering door de Senaat wordt geloodst. Minister van Financiën Steven Mnuchin voerde een „constructief” gesprek met de leider van de Democraten in de Senaat. Het aantal knelpunten in het steunpakket waarover de Democraten en de Republikeinen het oneens zijn, is duidelijk gedaald. De stemmingen over het noodpakket liepen al twee keer op niets uit vanwege ontevredenheid bij de Democraten.

Verder droeg ook het schrappen van bedrijfsinvesteringen vanwege de coronacrisis bij aan de positieve stemming. Chevron won bijna een kwart aan beurswaarde, nadat het bedrijf had laten weten zijn kapitaaluitgaven te verminderen en aandeleninkopen op te schorten. In het kielzog sloot ook branchegenoot ExxonMobil (plus 12,7 procent) fors hoger. Ook oliedienstverleners als Schlumberger en Halliburton, die beloofden hun uitgaven te beperken, stonden met plussen tot 27 procent bij de winnaars.

Levensmiddelenconcern Mondelez, dat goede zaken doet vanwege hamsterwoede, won 11,3 procent. De onderneming gaat zo’n 10.000 medewerkers in de distributie, productie en verkoop tijdelijk beter belonen.

Facebook won 8,7 procent. Het techbedrijf zou een belang willen nemen in het Indiase telecommunicatiebedrijf Reliance Jio. Dat meldde de Financial Times op basis van ingewijden. Facebook zou zijn aanwezigheid in India willen versterken omdat daar veel groei valt te behalen. Techbedrijven Google en Microsoft zouden eveneens toenadering zoeken tot het Indiase bedrijf.

Apple won bijna 10 procent aan beurswaarde. Het bedrijf zou plannen hebben om vanaf april weer winkels open te gooien.

Autofabrikant Ford Motor, technologieconcern 3M en industrieconglomeraat General Electric (GE) kregen er tot 23 procent bij. Zij gaan zich toeleggen op de productie van beademingsapparatuur waar veel ziekenhuizen op zitten te wachten.

Een vat Amerikaanse olie werd 3 procent duurder op 24,05 dollar. Brentolie steeg 0,7 procent in prijs tot 27,21 dollar per vat. De euro was 1,0771 dollar waard, tegen 1,0788 bij het slot in Europa.