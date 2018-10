Sterkste kwartaalgroei L’Oréal in 10 jaar

Het Franse cosmeticabedrijf L’Oréal heeft in het derde kwartaal de sterkste omzetgroei behaald in tien jaar. Dat bleek uit cijfers die de producent van onder meer Garnier en Maybelline dinsdag publiceerde.

De totale omzet klom met meer dan 6 procent tot bijna 6,5 miljard euro. Volgens het bedrijf liepen vooral in het Verre Oosten, met name China, de zaken goed. Ook in Noord-Amerika werden meer producten verkocht, maar in West-Europa was een lichte omzetdaling te zien.

Over de eerste negen maanden van dit jaar boekte L’Oréal een omzet van bijna 19,9 miljard euro.