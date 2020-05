‘Sterkste krimp economie sinds financiële crisis door corona’

De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal waarschijnlijk flink gekrompen als gevolg van de coronacrisis. Het gaat naar verwachting om de grootste terugslag sinds de financiële crisis ruim tien jaar terug. Dat is de gemiddelde verwachting van economen die persbureau Bloomberg peilde, vooruitlopend op de cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag naar buiten brengt.

Het bruto binnenlandse product (bbp) nam in het voorbije kwartaal waarschijnlijk met 3 procent af vergeleken met de voorgaande periode. De enige keer dat de economie in een kwartaal harder achteruitging, was in de eerste drie maanden van 2009, toen sprake was van 3,6 procent krimp. Dat was destijds de grootste kwartaalkrimp ooit gemeten door het CBS. Op jaarbasis schatten de kenners dat de Nederlandse economie met 1,9 procent is gekrompen. Dat is eveneens de sterkste daling sinds 2009. In het laatste kwartaal van 2009 bedroeg de neergang van het bbp 2,4 procent.

Behalve op het totaalcijfer zullen economen vrijdag ook alert zijn op hoe sterk verschillende onderdelen van de economie werden geraakt door de crisis. Bekend is dat bedrijven massaal investeringen hebben teruggeschroefd. Dat geld hebben ze dringend nodig om rekeningen te kunnen blijven betalen. Voor de handel, waarvan Nederland zeer afhankelijk is, lijkt het beeld eveneens somber. Vanuit de belangrijkste afzetmarkten, zoals andere Europese landen, de Verenigde Staten en China, werd de vraag waarschijnlijk gedempt door de pandemie. Daarnaast zaten grenssluitingen en vertragingen in het vrachtvervoer de Nederlandse export in de weg.