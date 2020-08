Sterkste krimp economie Nigeria in tien jaar door crisis

De economie van Nigeria, de grootste van het Afrikaanse continent, heeft in het tweede kwartaal de sterkste krimp laten zien in minstens tien jaar, onder druk van de coronacrisis en een lagere olieproductie in het land. Nigeria is de grootste olieproducent van Afrika.

De Nigeriaanse economie kromp met ruim 6 procent in vergelijking met een jaar eerder. Daarmee viel de neergang sterker uit dan gedacht. In het eerste kwartaal groeide de economie nog met bijna 1,9 procent.

Nigeria behoort samen met Zuid-Afrika tot de topeconomie├źn van het Afrikaanse continent en kwam in 2017 nog uit een zware recessie. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voorspelt voor dit jaar een krimp van de Nigeriaanse economie met 5,4 procent. Dat zou de sterkste krimp in bijna veertig jaar worden.