Sterkste jaar sinds 2010 voor luchtvracht

De luchtvrachtbranche heeft het sterkste jaar sinds 2010 achter de rug. De vraag naar goederenvervoer door de lucht lag 9 procent hoger dan in 2016. Dat meldt de mondiale brancheorganisatie IATA op basis van de jongste vervoersstatistieken.

Doordat de beschikbare capaciteit met slechts 3 procent toenam, werd de vrachtruimte aan boord van vliegtuigen vorig jaar een stuk beter benut. Met een gemiddelde beladingsgraad van 45,5 procent werd desondanks nog altijd meer lucht dan vracht verplaatst. Een groot deel van alle goederen gaat overigens mee in het ruim van passagiersvliegtuigen.

Gezien het nog altijd hoge consumentenvertrouwen en de sterke opkomst van online winkelen is IATA positief over de vooruitzichten voor 2018. Wel wordt een afvlakking van de groei voorspeld, een trend die ook in de laatste maanden van 2017 al zichtbaar was. In december nam de vraag met 5,7 procent toe. Halverwege het jaar was de groei nog ruim twee keer zo sterk.