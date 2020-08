Sterkste economische krimp ooit in Noorwegen

De economie van Noorwegen is in het tweede kwartaal onder druk van de coronacrisis met 6,3 procent gekrompen ten opzichte van de voorgaande periode. Daarmee was sprake van de grootste krimp ooit in het Scandinavische land.

„Het tweede kwartaal was bijna drie keer zo slecht als het slechtste kwartaal tijdens de financiële crisis”, zei Pal Sletten, hoofd van de afdeling Nationale Rekeningen bij het Noorse statistiekbureau. Daarmee doelde hij op de financiële crisis die de wereld ruim een decennia terug in de greep had.

Tot nu toe was de grootste kwartaalafname van het Noorse bruto binnenlands product (bbp) 2,3 procent. Die min werd opgetekend in het laatste kwartaal van 2008. In de cijfers is de volatiele Noorse olie- en gasproductie op zee niet meegerekend.

Ondanks de ernstige economische neergang in het afgelopen kwartaal wordt Noorwegen momenteel geconfronteerd met een mildere recessie dan de rest van Europa. Mogelijk komt dit door het feit dat Noorwegen de verspreiding van Covid-19 al in een vroeg stadium onder controle kreeg. Daarbij is het Noorse staatsinvesteringsfonds, het grootste ter wereld, erin geslaagd om de economie flink te ondersteunen met investeringen zonder de schuldenmarkten aan te boren.

Toch waarschuwde Norges Bank vorige week voor „aanzienlijke onzekerheid omtrent het verdere economische herstel”. De centrale bank wees erop dat er de laatste tijd weer meer virusbesmettingen bijkomen. Als dit leidt tot een herinvoering van allerlei beperkingsmaatregelen, dan zou dit de economie weer extra onder druk kunnen zetten.