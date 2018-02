Sterkste economische groei in 10 jaar in 2017

De Nederlandse economie is afgelopen jaar met 3,1 procent gegroeid, het hoogste groeitempo in tien jaar. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in een woensdag gepubliceerde eerste raming.

In het laatste kwartaal van 2017 kwam de groei naar schatting uit op 0,8 procent ten opzichte van de voorgaande periode.

De sterke economische ontwikkeling is vooral te danken aan investeringen en aan de export. Met name de bouw draagt stevig bij, maar ook de zakelijke dienstverlening, waar bijvoorbeeld de uitzendbranche onder valt.

De consumptie van huishoudens bleef ook in het vierde kwartaal stijgen, maar minder hard dan in de eerste drie kwartalen. Dat komt met name doordat er minder geld werd uitgegeven aan auto’s. De bestedingen aan kleding, woninginrichting en elektrische apparaten bleven wel toenemen, net als de uitgaven aan bijvoorbeeld horeca, recreatie en cultuur.

De groei van de consumptie is volgens het CBS in lijn met het aantrekken van de werkgelegenheid. Ook het verdere herstel op de woningmarkt zorgt ervoor dat consumenten meer vertrouwen in de toekomst hebben en het geld makkelijker laten rollen.

Ook de vooruitzichten voor dit jaar zijn voorlopig gunstig, zei CBS-econoom Peter Hein van Mulligen woensdag in een toelichting. Ook deze maand is het economische beeld op basis van verscheidene indicatoren per saldo weer iets verbeterd.

Minister Wiebes van Economische Zaken is blij met de sterke groei, die volgens hem helpt om grote maatschappelijke problemen te kunnen aanpakken. „Maar uiteindelijk willen we natuurlijk vooral dat Nederlanders de groei nu ook zelf merken”, aldus de bewindsman.

Wiebes zei wel dat het groeicijfer boven de 3 procent niet iets is om aan gewend te raken. Onzekerheden rond het Britse vertrek uit de EU, het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) en de economische ontwikkelingen in bijvoorbeeld China kunnen op korte termijn risico’s opleveren.

De minister wees ook op de noodzaak om over te stappen op energievormen die minder belastend zijn voor het klimaat. „Dat kan de groei hinderen maar ook helpen”, zei hij.

Vakorganisatie RMU wijst in een reactie op het mogelijke gevaar dat het tekort aan opgeleide vaklieden de economische groei zal afremmen. Volgens vakbond CNV komt de groei te weinig terecht bij de mensen die er „keihard voor werken.” De flexibilisering van de arbeidsmarkt is volgens CNV de reden dat de lonen niet stijgen.