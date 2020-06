Sterkste daling productie industrie sinds 2009

De productie in de Nederlandse industrie daalde in april het hardst in jaren als gevolg van de virusuitbraak en alle coronamaatregelen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kwam de gemiddelde dagproductie die maand 11 procent lager uit dan een jaar eerder. Dat is de sterkste daling sinds halverwege 2009.

Van de grootste bedrijfsklassen binnen de industrie kromp de productie van de transportmiddelenindustrie het sterkst. Dat komt vooral door de auto-industrie waarvan vrijwel alle fabrieken in april gesloten waren.

In bijna alle industriële sectoren lag de productie lager dan in april 2019. Alleen in de machine- en farmaceutische industrie werd juist meer geproduceerd.

Het CBS keek ook naar het vertrouwen van producenten. Dat daalde in april naar het laagste niveau sinds de start van de metingen in 1985. Maar er zijn ook al cijfers over afgelopen maand binnen. In mei is het vertrouwen weer iets opgekrabbeld. Producenten waren nog steeds erg negatief over de verwachte bedrijvigheid, maar wel minder dan in april.