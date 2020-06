Sterkste daling Britse huizenprijzen in 11 jaar door crisis

De huizenprijzen in Groot-Brittannië zijn in mei in het sterkste tempo gedaald in ruim elf jaar door de coronacrisis, waardoor de Britse huizenmarkt vrijwel op slot ging. Dat meldde hypotheekverstrekker Nationwide.

De gemiddelde prijs van een huis daalde met 1,7 procent in vergelijking met april. Dat is de grootste daling op maandbasis sinds februari 2009. Ten opzichte van een jaar eerder was wel een stijging van de prijs te zien, maar die was minder sterk dan in april.

In mei lag het openbare leven in Groot-Brittannië grotendeels stil door de lockdownmaatregelen en dat had effect op de woningmarkt, omdat er bijvoorbeeld geen bezichtigingen konden plaatsvinden. Nationwide denkt dat mensen vanwege de economische schade door de crisis terughoudender zijn geworden met het kopen van een huis. Mogelijk dat de huizenprijzen nog verder gaan dalen.

De Britse overheid schiet huizenbezitters die door de crisis in financiële problemen dreigen te komen te hulp. Zo moeten banken onder meer uitstel van hypotheekbetaling bieden.