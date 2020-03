Sterkedrankproducent Avandis gaat ook handalcohol maken

Avandis, dat sterkedrank produceert en bottelt voor Bols, De Kuyper en Herman Jansen, gaat komende tijd ook handalcohol maken. De bedoeling is dat de eerste flessen eind volgende week aan ziekenhuizen en zorginstellingen worden geleverd. Daar ontstaan tekorten aan desinfectiemiddelen voor de handen.

De productie van de eerste partij van 100.000 flessen moet medio volgende week beginnen. Als die gereed is, distribueert Nedcargo de flessen op aanwijzing van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bij de ziekenhuizen en zorginstellingen. De handalcohol wordt verkocht tegen kostprijs.

Volgens Avandis komt de productie voor reguliere afnemers niet in het geding. De productie van handalcohol gaat net zo lang door als nodig is. Avandis besloot over te gaan op het produceren van handalcohol nadat ziekenhuisbestuurder en hoogleraar Mark van Houdenhoven (Radboud Universiteit) de sector had benaderd.

De Franse Drankenproducent Pernod Ricard maakte woensdag bekend 70.000 liter pure alcohol te doneren aan Laboratoires Cooper. Die produceert daar 1,8 miljoen flesjes handgel van 50 milliliter van, die het bedrijf dan weer doneert aan zorginstellingen.