Sterke winstsprong ExxonMobil

Het Amerikaanse olie- en gasconcern ExxonMobil heeft in het vierde kwartaal zijn winst sterk verhoogd. Daarbij profiteerde het bedrijf vooral van een forse meevaller door de Amerikaanse belastinghervormingen. Ondanks de groeispurt, hadden kenners op meer gerekend.

De nettowinst bedroeg 8,4 miljard dollar (6,7 miljard euro), tegen 1,7 miljard dollar een jaar eerder. Dankzij de belastingwijzigingen werd een bate behaald van 5,9 miljard dollar. Daar stond wel een afschrijving van 1,3 miljard dollar op bezittingen tegenover.

ExxonMobil behaalde afgelopen kwartaal een omzet van 66,5 miljard dollar, van 56,4 miljard dollar in de laatste drie maanden van 2016. Dat kwam mede door de aantrekkende olieprijzen.

Het bedrijf kondigde aan de komende vijf jaar meer dan 50 miljard dollar te gaan investeren in de Verenigde Staten om de productie te verhogen.

Ook branchegenoot Chevron wist ondanks een sterke winstgroei, niet aan de verwachtingen te voldoen. Mede door de belastingwetgeving die president Donald Trump aankondigde, steeg de kwartaalwinst tot 3,1 miljard dollar, waar een jaar eerder 415 miljoen dollar resteerde. Belastingvoordelen waren goed voor 2 miljard dollar. Daarnaast bracht de verkoop van bezittingen 190 miljoen dollar in het laatje. Ook de opgelopen olieprijzen deed het concern goed.

De omzet van Chevron steeg tot 36 miljard dollar, tegenover 30 miljard dollar een jaar eerder. Het jaar 2017 gaat voor Chevron de boeken in als het beste jaar sinds 2011 als het gaat om exploratie. Vooral in de VS en Australië was Chevron succesvol met het vinden van nieuwe olie- en gasvelden.