Sterke winstgroei en dividendverhoging BP

Het Britse olie- en gasconcern BP heeft zijn winst in het afgelopen kwartaal verviervoudigd en verhoogt voor het eerst in bijna vier jaar het dividend. Er werd met name geprofiteerd van de gestegen olieprijzen en een hogere productie. Topman Bob Dudley sprak van een sterk kwartaal voor BP.

De onderliggende winst steeg naar 2,8 miljard dollar, van 684 miljoen dollar een jaar eerder. De productie van olie en gas kwam uit op het equivalent van 3,6 miljoen vaten per dag, geholpen door het opstarten van nieuwe projecten in Azerbeidzjan, Rusland en Egypte. Het dividend gaat met 2,5 procent omhoog tot 10,25 cent per aandeel, de eerste verhoging van de winstuitkering sinds het derde kwartaal van 2014.

Vorige week werd nog bekend dat BP het merendeel van de Amerikaanse schaliegasactiviteiten van mijnbouwer BHP Billiton overneemt. Daar legt het Britse bedrijf 10,5 miljard dollar voor neer.