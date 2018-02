Sterke toename malafide webwinkels

De politie signaleert een onstuimige groei in het aantal foute webwinkels. Vorig jaar werd 438 keer actie ondernomen tegen malafide internetwinkels, tegen slechts 35 ingrepen in 2016.

Het Landelijk Meldpunt Internetoplichting (LMIO) van de politie meldt dat volledig valse websites soms maar korte tijd in de lucht zijn en dan zoveel mogelijk geld proberen binnen te halen. Verder worden bestaande websites bedrieglijk echt gekopieerd. Fraudeurs kopen eveneens Nederlandse domeinnamen op van sites waarop merkartikelen tegen onwaarschijnlijk lage prijzen te koop worden aangeboden.

Desondanks zegt het meldpunt niet ontevreden te zijn over de strijd tegen internetoplichting. Vorig jaar kwamen 38.343 aangiften binnen, pakweg achtduizend minder dan in 2016. Het schadebedrag per gedupeerde lag op 197,32 euro. De politie vermoedt dat voorlichting en publiciteit bijdragen aan de dalende trend.