‘Sterke toename AOW-uitkering in aantocht’

Gepensioneerden kunnen komende tijd rekenen op een sterke toename van hun AOW-uitkering. Dat voorspelt het economisch bureau van ABN AMRO. Volgens de deskundigen van de bank zijn de vooruitzichten voor de AOW erg gunstig, in tegenstelling tot de situatie bij de pensioenfondsen, waar massale pensioenkortingen dreigen.

Over heel 2019 en 2020 voorspelt de bank een AOW-stijging van 8,3 procent. Het gaat om de grootste toename sinds de fiscale wijzigingen van 1998. De uitkering wordt elk halfjaar aangepast. Waarschijnlijk zal het totaalbedrag dat AOW-gerechtigden ontvangen per 1 januari ongeveer 2,4 procent hoger zijn dan in de afgelopen zes maanden.

De fikse stijging hangt samen met meerdere factoren, stelt de bank. Zo is de uitkering via het minimumloon gekoppeld aan de cao-lonen, en die zitten momenteel duidelijk in de lift. Wat ook meespeelt is dat in de belastingplannen van de overheid voor volgend jaar sprake is van een hogere heffingskorting. Daarnaast stijgt de consumentenprijsindexatie waarmee de overheid rekent harder dan in voorgaande jaren, aldus ABN AMRO.