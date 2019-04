Sterke start van jaar voor Coca-Cola

Coca-Cola heeft in het eerste kwartaal van dit jaar meer drankjes aan de man gebracht dan een jaar eerder. Ook de winst viel fors hoger uit. Onder meer het opbouwen van voorraad in het Verenigd Koninkrijk gaf de drankjesfabrikant een zetje in de rug. Dat gebeurde met het oog op een mogelijke harde brexit.

Bij de presentatie van de jaarresultaten in februari gaf topman James Quincey nog aan dat de winst over heel 2019 lager uit zou kunnen vallen dan een jaar eerder, waardoor de kwartaalcijfers nu goed lijken te vallen bij beleggers. Coca-Cola hield wel vast aan zijn voorzichtige verwachtingen voor dit jaar. De onderneming heeft nog steeds last van wisselkoerseffecten en geopolitieke spanningen.

De omzet van Coca-Cola ging met 5 procent omhoog naar 8 miljard dollar. Onder de streep hield de frisdrankfabrikant daar een kleine 1,7 miljard dollar van over. Dat was in de eerste drie maanden van 2018 nog net geen 1,4 miljard dollar.