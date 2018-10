Sterke resultaten Porsche helpen Volkswagen

Goede resultaten bij sportwagenmerk Porsche hebben Volkswagen geholpen in het derde kwartaal. Het Duitse automerk wist daarmee de gevolgen van handelsspanningen, de afkoelende Chinese markt en de productieproblemen rond de invoering van strengere uitstoottesten in de Europese Unie grotendeels te compenseren.

De nettowinst ging flink omhoog tot een kleine 2,8 miljard euro. Dat was een jaar geleden nog bijna 1,1 miljard euro. De omzet kwam in de periode uit op 55,2 miljard euro, van 54,7 miljard euro een jaar terug. Volkswagen herhaalde zijn verwachtingen voor het hele jaar van een omzetgroei tot 5 procent. Ook denkt de Duitse automaker iets meer auto’s af te leveren na het record van 10,7 miljoen voertuigen in 2017.

Volkswagen had de afgelopen periode ook nog steeds te maken met de gevolgen van het sjoemeldieselschandaal dat in 2015 uitkwam. Zo ontsloeg het bedrijf Audi-topman Rupert Stadler die al enkele maanden in voorarrest zit, begon de Europese Commissie een kartelonderzoek naar VW, BMW en Mercedes-moeder Daimler. Net na afloop van het derde kwartaal kreeg Audi een boete van 800 miljoen euro voor zijn rol in het dieselschandaal.