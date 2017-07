Sterke omzetgroei voor koeriersbedrijven

Koeriersbedrijven profiteren volop van de stijgende verkopen via internet. Pakketbezorgbedrijven zagen hun omzet in het eerste kwartaal van dit jaar met 12,5 procent groeien, de sterkste omzetstijging in tien jaar.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) levert de populariteit van onlinewinkelen pakketbezorgers steeds meer werk en dus ook meer omzet op. Sinds 2011 gaat de omzet voor koeriers elk kwartaal omhoog, na dalingen tussen eind 2008 en 2011. Inmiddels lag de omzet begin dit jaar ruim 37 procent hoger dan begin 2008.

Vanwege de toenemende bedrijvigheid op de koeriersmarkt is ook het aantal bedrijven toegenomen, tot 6600. Overigens hebben 5300 van die koeriersbedrijven slechts één werkzame persoon en zijn dus zelfstandige koeriers.