Sterke groei van pinbetalingen in augustus

Het aantal betalingen met pin aan de kassa en via iDeal lag in augustus flink hoger dan dezelfde periode een jaar geleden, meldt Betaalvereniging Nederland. Zo werd er in augustus 16 procent meer gepind aan de kassa, transacties via iDeal schoten op jaarbasis met bijna 40 procent omhoog. Doorgaans ligt de gemiddelde stijging van het aantal betalingen jaar op jaar bij pinnen op zo'n 10 procent en voor iDEAL op bijna een derde meer.

Meerdere branches in de detailhandel noteerden volgens de Betaalvereniging een bovengemiddelde stijging van de pinomzet ten opzichte van een jaar eerder. Bij onder andere marktverkopers, dieren- en plantenwinkels, voedingswinkels, supermarkten en warenhuizen werd een kwart tot bijna de helft meer gepind ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Volgens de Betaalvereniging komt dat omdat meer mensen thuis bleven of besloten in Nederland op vakantie te gaan.

De horeca noteerde in augustus een stijging van bijna een kwart meer pinomzet. De stijging volgt op een eerdere daling van 70 procent minder pinomzet door de lockdownmaatregelen. Cultuur, amusement en het openbaar vervoer kenden afgelopen maand een lagere pinomzet dan vorig jaar. Veel theaters en bioscopen draaien nog niet op volle sterkte en veel minder mensen reizen.

Contactloos betalen is definitief doorgebroken, ziet de vereniging. Van alle pinbetalingen in augustus was 83 procent contactloos. Ongeveer één op de acht betalingen daarvan gebeurt met een smartphone of ‘wearable’, zoals een speciale ring of betaalarmband. Bijna 90 procent van de iDeal-transacties wordt met de mobiel gedaan.

Door de coronacrisis daalde sinds april de omzet door contant geld aan de kassa van 20 naar 10 procent, becijferde de vereniging samen met De Nederlandsche Bank. Het aantal cashbetalingen daalde sinds de lockdown van 30 naar 13 procent. Sinds juni is dat weer gestegen naar 18 procent.