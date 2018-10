Sterke daling huizenverkopen in september

Het aantal woningverkopen is in september aanzienlijk gedaald. Vorige maand wisselden 16.449 huizen van eigenaar, ruim 20 procent minder dan een jaar eerder. Dat maakte website Woningmarktcijfers.nl bekend op basis van cijfers van het Kadaster.

Het hardst liepen de woningtransacties terug in Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. In minder dichtbevolkte provincies als Zeeland, Groningen en Drenthe was de daling minimaal.

Gemeten over de eerste negen maanden van dit jaar liep het aantal woningverkopen ook terug. In de eerste drie kwartalen werden 161.956 transacties geregistreerd, 7,8 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Voor heel 2018 houdt Woningmarktcijfers.nl rekening met een daling tussen de 7 en 9 procent.

De daling van het aantal woningverkopen noopte makelaarsvereniging NVM vorige week tot het luiden van de noodklok over de woningmarkt. Die zit op slot, zo stelde de branchevereniging, doordat het aanbod koopwoningen klein blijft terwijl de vraag groeit. Daardoor stijgen de huizenprijzen dusdanig hard dat hele groepen niet meer in aanmerking komen voor een koophuis.