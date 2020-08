Sterke daling bezoekers in Nederlandse bioscopen Kinopolis

De Belgische uitbater van bioscopen Kinopolis heeft in de eerste helft van dit jaar in zijn Nederlandse vestigingen veel minder bezoekers ontvangen vanwege de coronacrisis. Door de virusuitbraak moesten bioscopen vanaf midden maart de deuren sluiten. In de loop van juni werden bioscopen weer geleidelijk heropend, maar wel met flinke capaciteitsbeperkingen bij bezoekersaantallen en andere veiligheidsmaatregelen.

In totaal verwelkomde Kinopolis in zijn achttien Nederlandse bioscopen in de eerste zes maanden van dit jaar ruim 1,1 miljoen bezoekers, een daling van 43 procent vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Die bezoekerscijfers kwamen voor het overgrote deel op het conto van het eerste kwartaal, voordat de lockdownmaatregelen tegen het coronavirus van kracht werden.

Kinopolis is bezig met de bouw van twee nieuwe bioscopen in Nederland, in Centrum Schalkwijk in Haarlem en in de ‘Mall of the Netherlands’ in Leidschendam.