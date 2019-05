Sterke daling aantal hypotheken

De hypotheekmarkt is in de eerste drie maanden van dit jaar stevig gekrompen. Er waren zowel minder starters als doorstromers actief op de huizenmarkt, stelt consultancybureau IG&H in een driemaandelijkse hypotheekupdate. Ook het aantal oversluiters nam af. Wel ging de gemiddelde hypotheeksom opnieuw omhoog.

Er werden in het eerste kwartaal bijna 69.000 hypotheken afgesloten, een afname van 14 procent ten opzichte van een jaar eerder. De omzet van de hypotheekmarkt bedroeg bijna 22 miljard euro, wat 9,6 procent minder is dan in de eerste drie maanden van vorig jaar. Die daling is de grootste sinds 2013 en wordt veroorzaakt door de lastige huizenmarkt, verklaart IG&H. Ook de moeilijke positie van starters is mede debet aan de afname.

De gemiddelde hypotheeksom kwam 5,2 procent hoger uit dan een jaar eerder, op 316.000 euro. Dat werd vooral veroorzaakt door de stijgende hypotheeksommen voor oversluiters. Voor kopers van een nieuwe woning bleef de gemiddelde hypotheeksom vrijwel constant.

Banken verstrekken minder hypotheken

’Risico’s huizenprijzen nog altijd aanwezig’