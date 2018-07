Sterke cijfers Sky midden in overnametwist

Het Britse mediabedrijf Sky is met sterke jaarresultaten naar buiten gekomen. Volgens kenners kan dat weleens extra olie op het vuur betekenen in de overnamestrijd om de grote Europese aanbieder van betaaltelevisie. Zowel entertainconcern Disney als de Amerikaanse kabelreus Comcast zit achter Sky aan.

Sky wist zijn opbrengsten met 5 procent op te voeren tot 13,6 miljard pond, omgerekend meer dan 15 miljard euro. Er kwamen meer dan een half miljoen nieuwe klanten bij. De winst na belastingen steeg tot een kleine 1,2 miljard pond, tegen dik 1 miljard pond in het voorgaande gebroken boekjaar.

Disney en Comcast waren onlangs ook in de race voor onderdelen van 21st Century Fox, het mediabedrijf van Rupert Murdoch dat een groot deel van Sky in handen heeft. Die deal heeft Comcast echter aan Disney gelaten om zelf al zijn zinnen te zetten op Sky.

Comcast heeft momenteel zo’n 26 miljard pond over voor Sky. Dat komt neer op 14,75 pond per aandeel. Het meest recente door Disney gesteunde bod van Fox op de stukken die nog niet in handen zijn van dat bedrijf bedraagt 14 pond per aandeel.