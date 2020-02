Sterk kwartaal voor toeleverancier aan chipindustrie ASMI

ASM International (ASMI) heeft in het slotkwartaal van 2019 een fors hogere omzet en winst in de boeken gezet. De toeleverancier aan de chipindustrie profiteerde duidelijk van het aantrekken van de chipmarkt als geheel.

De opbrengsten dikten aan tot bijna 401 miljoen euro. Exclusief een meevaller van 56 miljoen euro uit een arbitrageproces, steeg de omzet met 27 procent vergeleken met het kwartaal ervoor. Ook het orderboek dikte duidelijk aan.

Topman Chuck del Prado concludeert dat 2019 een sterk jaar was voor het aan de beurs in Amsterdam genoteerde bedrijf. Hij verwacht dat het komende tijd goed blijft gaan met de opbrengsten. De omzetprognoses voor het eerste en het tweede kwartaal van dit jaar liggen tussen de 310 miljoen en 350 miljoen euro. Dat is lager dan afgelopen periode, maar beduidend hoger dan eerder.

Onderaan de streep hield ASMI een kwartaalwinst van 104,5 miljoen euro over, bijna twee keer zoveel als de 53,5 miljoen euro uit het derde kwartaal. Dit geeft ruimte om de aandeelhouders te belonen. Het bedrijf kondigde dinsdag tevens een nieuw aandeleninkoopprogramma aan ter waarde van 100 miljoen euro. Ook wordt het dividend opgeschroefd.