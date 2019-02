Sterk kwartaal Tata Steel dankzij thuismarkt

Staalconcern Tata Steel heeft het afgelopen kwartaal bijna twee keer meer winst geboekt in vergelijking met een jaar eerder. Ook de opbrengsten namen ten opzichte van een jaar eerder toe, mede doordat de staalreus zijn productie in India flink opvoerde.

Tata Steel, waartoe ook het voormalige Hoogovens in IJmuiden behoort, boekte in het derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar een nettowinst van bijna 23 miljard roepie. Dat is omgerekend circa 285 miljoen euro. Een jaar eerder resteerde onder de streep nog zo’n 13 miljard roepie, dit was mede gedrukt door een eenmalige last. De omzet steeg met 7 procent naar 412 miljard roepie.

De strategie van de staalgigant om zich meer te richten op India, zijn thuismarkt, werpt vruchten af. Het concern haalde daar een omzet van ruim 200 miljard roepie, een stijging van zo’n 12 procent ten opzichte van een jaar eerder. Vorig jaar nam Tata Steel het Indiase Bhushan Steel over. Topman Thachat Viswanath Narendran wees er in een toelichting op dat Tata Steel, ondanks een scherpe daling van de internationale staalprijzen, in staat is gebleken om de volumes in India significant op te voeren.

Ook in Europa voerde het staalbedrijf zijn omzet op, deze steeg naar 159 miljard roepie. Tata Steel is bezig met een fusie van zijn Europese divisie met die van het Duitse ThyssenKrupp. De Europese Commissie is nog bezig met een onderzoek naar de deal.