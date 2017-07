Sterk ASML stuwt AEX

De Amsterdamse aandelenbeurs stond woensdag stevig in het groen. Vooral de technologiewaarden deden goede zaken na goed ontvangen kwartaalberichten van ASML, TomTom en het Zweedse Electrolux. Daarnaast verwerkten beleggers het plotselinge vertrek van Akzo-topman Ton Büchner. Elders in Europa lieten de beurzen wat kleinere winsten zien.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,7 procent hoger op 521,73 punten. De MidKap klom 1,1 procent tot 820,63 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 0,2 procent.

ASML stond bovenaan de AEX met een plus van ruim 4 procent. Volgens analisten heeft de chipmachinefabrikant afgelopen kwartaal sterke resultaten laten zien, waarbij zowel de omzet als de winst de verwachtingen overtreft. Ook de vooruitzichten zijn wat beter dan voorzien. De goede resultaten straalden ook af op sectorgenoten Besi en ASMI, die in de MidKap 3,1 en 2,4 procent wonnen.

Grootste daler bij de hoofdfondsen was biotechnoloog Galapagos met een min van 6,1 procent. Beleggers deden hun aandelen van de hand na positieve onderzoeksresultaten van zijn Amerikaanse concurrent Vertex Pharmaceuticals.

Akzo won 0,5 procent. Topman Büchner vertrekt vanwege gezondheidsproblemen bij de verf- en chemiereus. Hij wordt opgevolgd door de Belg Thierry Vanlancker, die verantwoordelijk was voor de divisie Specialty Chemicals. Büchner zal niet terugkeren bij het concern. Volgens Vanlancker zullen de opsplitsingsplannen ongewijzigd worden voortgezet.

In de MidKap stal TomTom de show met een koerssprong van 6,8 procent. Het navigatiebedrijf leed een fors kwartaalverlies door afschrijvingen op zijn consumententak. De prestaties bij de kernactiviteiten waren volgens analisten echter sterk. Ook zet het bedrijf de divisie voor sporthorloges en actiecamera’s mogelijk overboord en gaat het eigen aandelen inkopen.

Tele2 klom 6,6 procent in Stockholm. Het Zweedse telecomconcern verhoogde zijn winstverwachting voor heel 2017, mede door de „aantrekkende economie” in Nederland. Ook de cijfers van het Zweedse witgoedfabrikant Electrolux (plus 4,2 procent) vielen in de smaak.

De euro was 1,1534 dollar waard, tegen 1,1574 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent meer op 46,53 dollar. Brentolie werd ook 0,3 procent duurder op 49,00 dollar per vat.