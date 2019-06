Stemsysteem FNV is overbelast

Het online stemsysteem van vakbond FNV is overbelast. De bond roept leden daarom op om even te wachten met het stemmen over het pensioenakkoord. Dat kan nog tot zaterdag 12.00 uur, dus er is volgens FNV nog voldoende tijd.

Sinds het stemsysteem om 11.00 uur woensdagochtend openging is al zo’n 10.000 keer gestemd, zegt een woordvoerder. Maar inmiddels proberen zo veel mensen hun stem uit te brengen, dat het systeem overbelast is geraakt. Daardoor krijgt de bond heel veel telefoontjes met vragen, met als gevolg dat ook dat systeem overbelast is geraakt. Het is nog onduidelijk wanneer het euvel kan worden verholpen.

Alle circa 1 miljoen FNV-leden hebben een brief gekregen met een individuele code om hun mening te geven over het nieuwe pensioenstelsel. Vorige week bereikten bonden, werkgevers en kabinet daarover een akkoord en de uitslag van het referendum telt voor de FNV zwaar mee. Als FNV instemt, is het akkoord over een nieuw pensioenstelsel overigens nog niet rond. Vakbond CNV peilt bijvoorbeeld eveneens de stemming in de achterban.