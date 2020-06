Stemming ledenparlement FNV vertraagd

De stemming van het FNV-ledenparlement over de uitwerking van het pensioenakkoord is vertraagd. Bronnen melden aan het ANP dat er te weinig mensen deelnamen aan de vergadering om besluitvormend te kunnen zijn.

De uitslag van de stemming werd uiterlijk om 13.00 uur verwacht. Als de achterban van ’s lands grootste vakbond zou instemmen, kon minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken zijn voorstellen voor een nieuw pensioenstelsel later op de dag naar de Tweede Kamer sturen. Bij een ’nee’ zou de hele pensioenhervorming op losse schroeven komen te staan.

Het is nog niet duidelijk of er helemaal geen bindend verklaard oordeel van het ledenparlement komt. Er wordt rekening mee gehouden dat het bestuur een nieuw quorum kan vaststellen. Het is ook mogelijk dat later weer ingelogd wordt op de digitale stemming, waarbij het minimaal vereiste aantal deelnemers wel wordt gehaald.

Het ledenparlement van FNV is een 105 personen tellende afvaardiging van vakbondsleden uit verschillende sectoren. Het orgaan beslist onder andere over voorstellen van het bestuur.

Deze week was er binnen het ledenparlement al onvrede over de haast waarmee de achterban moest instemmen met het principeakkoord tussen de politiek, werkgevers en de vakbeweging. De ‘polder’ bereikte pas vorige week vrijdag overeenstemming over het zeer technische plan. Aanvankelijk zou het ledenparlement dinsdag stemmen, maar dat werd uitgesteld zodat vicevoorzitter Tuur Elzinga het akkoord uit de doeken kon doen.