Stellendam heeft havens binnen en buiten de dam

Sinds de afronding van de Deltawerken is Stellendam, preciezer gezegd de Buitenhaven van dit dorp, de zeehaven van Goeree-Overflakkee. Aan de andere kant van de Haringvlietdam ligt de Binnenhaven.

De Haringvlietdam kwam in 1970 gereed. Tientallen jaren vormde de dam een harde scheiding tussen zout en zoet water, maar vanaf dit najaar zet Rijkswaterstaat de schuiven in de dam onder bepaalde omstandigheden op een kier. Dan kan Noordzeewater weer het Haringvliet binnendringen.

De Stellendamse Buitenhaven is de ligplaats van de vissersvloten van Goedereede, Ouddorp en Stellendam. De Goereese Noordzeevissers staan bekend als vernieuwend. Aan de Buitenhaven is een visserijinnovatiecentrum gevestigd, waar onder meer onderzoek wordt gedaan naar verbetering van de pulskor (elektrisch vissen). De vroegere gemeentelijke visafslag is begin deze eeuw gefuseerd met die van Colijnsplaat en Scheveningen. United Fish Auctions is qua omzet na Urk de tweede visafslag van Nederland.

Via de in 2017 gerenoveerde Goereese Sluis kunnen schepen de Binnenhaven bereiken. Daar zijn onder meer scheepswerven zoals Maaskant en Padmos en diverse toeleveringsbedrijven voor de scheepvaart gevestigd. Direct naast de Binnenhaven ligt jachthaven Marina Stellendam.

Een punt van zorg is de bereikbaarheid van de Stellendamse havens. Die wordt bedreigd door het dichtslibben van het Slijkgat. Bij de aanleg van de Tweede Maasvlakte heeft Havenbedrijf Rotterdam zich verplicht de vaargeul op diepte te houden.

Stellendam heeft sinds 1923 een reddingsstation. Dat heeft diverse grote reddingsoperaties op zijn naam staan. Twee boten heeft de KNRM hier in de vaart: de Antoinette en de Valerie Struijs.

zomerserie Havens in Nederland

