Steeds minder keus voor starter op woningmarkt

Door de coronacrisis komen meer woningen te koop, maar dit geldt niet voor het prijssegment waarin de meeste starters actief zijn. Dit bleek donderdag uit de twaalf regiorapportages Sprekende Cijfers Woningmarkten Q3 2020.

De verkopen van woningen met een vraagprijs hoger dan 450.000 euro namen het sterkst toe vergeleken met vorig jaar. In vier op de vijf gemeenten zijn deze zomer minder woningen met een vraagprijs onder de 250.000 euro te koop gezet.

Het Reformatorisch Dagblad kwam donderdag in de serie Scherptediepte met een thema-video over het probleem van starters op de woningmarkt. Willeke (25) zoekt al meer dan een half jaar een huis in de regio Dordrecht. Haar broer Andries (33) zegt dat je stevig moet overbieden om een starterswoning te scoren. „De vraag is of jij de gekste bent, of dat er iemand anders is die net een paar duizend euro meer biedt.”

>>rd.nl/scherptediepte