Steeds meer tieners zijn ondernemers

In 2018 schreven meer dan 3500 jongeren tussen de 13 en 18 zich in bij de Kamer van Koophandel (KvK). Dat is bijna een derde meer dan een jaar eerder, zo meldde de NOS woensdag.

De meeste jonge ondernemers zijn te vinden in Flevoland, Gelderland en Utrecht. Ook zijn het voornamelijk jongens die door de deuren van de KvK naar binnen lopen. Dat is volgens de NOS al jaren zo. De meeste nieuwe tienerondernemers hebben een bedrijf ingeschreven dat zich bezighoudt met online verkoop van kleding.

Er is geen minimumleeftijd om je in te schrijven bij de KvK. Toch zitten er wel haken en ogen aan jong ondernemen. Zo moet je als je jonger dan 16 bent elke beslissing door je ouders laten ondertekenen.

Ook hebben de inkomsten van ondernemende tieners invloed op de kinderbijslag die hun ouders ontvangen. Als zij meer dan 1285 euro winst per kwartaal maken, krijgen de ouders geen kinderbijslag meer. Volgens de Sociale Verzekeringsbank gebeurde het in 2017 13.000 keer dat de kinderbijslag werd stopgezet.