Steeds meer starters in de platformeconomie

Het aantal startende ondernemers neemt snel toe en dat komt mede door online platformen als Uber, Werkspot en Temper. Dat concludeert ING Economisch Bureau op basis van nieuw onderzoek.

In de eerste negen maanden van het jaar startten 132.000 mensen een eigen bedrijf, 13 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. De groei wordt onder andere aangejaagd door platforms waarop zzp'ers zich aanbieden voor kortlopende klussen. In 2015 was 6 procent van de starters actief en dat is gegroeid naar 8 procent in 2019. Bijna twee derde hiervan is actief in de bouw, bijvoorbeeld via de website Werkspot. De rest werkt in de horeca, of is bezorger of taxichauffeur.

Het aantal starters is tot en met september dit jaar het snelst toegenomen in de detailhandel en horeca, respectievelijk met 57 procent en 35 procent. De groei in de detailhandel komt bijna volledig voor rekening van ondernemers die een webwinkel beginnen. In de horeca neemt vooral het aantal cateraars bij evenementen snel toe.

In alle provincies beginnen steeds meer mensen met een eigen bedrijf. In Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland zijn relatief de meeste starters.