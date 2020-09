Steeds meer patenten aangevraagd in batterijentechnologie

De aanvragen van patenten voor batterijen en andere technologieën voor elektriciteitsopslag zijn tussen 2005 en 2018 wereldwijd jaarlijks met 14 procent gestegen. Dat is vier keer zo veel als het gemiddelde voor alle technologiegebieden. Dat melden het Europees Octrooibureau (EOB) en het Internationaal Energieagentschap (IEA) op basis van een gezamenlijk studie.

In 2018 vroegen bedrijven meer dan 7000 patenten aan voor uitvindingen in elektriciteitsopslag. Batterijoctrooien zijn goed voor 90 procent van die aanvragen. De innovatiegroei zit vooral in oplaadbare lithium-ion-accu’s (Li-ion), die worden gebruikt in consumentenelektronica en elektrische auto’s. Die Li-ion-accu’s zijn goed voor 45 procent van alle batterijgerelateerde octrooien. Ook daalden de prijzen van dat type batterijen de afgelopen periode fors: sinds 2010 zo’n 90 procent.

Japan en Zuid-Korea hebben wereldwijd met batterijtechnologie een grote voorsprong opgebouwd en bezitten veel meer internationale patenten op dit gebied dan Europa, China en de Verenigde Staten. Binnen Europa deed Duitsland de meeste octrooiaanvragen voor batterijtechnologie (5080) in de periode 2000 tot 2018. Daarna volgden Frankrijk (1354) en het Verenigd Koninkrijk (652). Nederlandse bedrijven droegen bij met 179 internationale octrooiaanvragen in deze periode.

Volgens het duurzame ontwikkelingsscenario van het IEA zal in 2040 wereldwijd bijna 10.000 gigawatt-uur aan batterijen en andere vormen van energieopslag nodig zijn, om klimaat- en duurzame energiedoelstellingen te halen. Dat is vijftig keer de omvang van de huidige markt.